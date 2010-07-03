Водитель Volvo сбил пешехода в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Басманном районе столицы водитель автомобиля Volvo сбил пешехода, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На улице Бакунинской в районе дома 44, корпуса 48, строения 1, водитель легкового автомобиля Volvo совершил наезд на пешехода", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, на месте происшествия работают сотрудники ДПС и городские службы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

17 сентября в Таганском районе столицы водитель автомобиля BMW сбил пешехода. Инцидент произошел на улице Стройковской в районе дома 17.

