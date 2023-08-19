Число эвакуированных из-за пожара на Тенерифе может превысить 26 тысяч человек

Фото: ТАСС/AP/Arturo Rodriguez

Около 26 тысяч человек вынуждены эвакуироваться с острова Тенерифе из-за пожаров. Об этом сообщает спасательная служба Канарских островов агентству France-Press.

"По предварительным оценкам, полученным в результате переписи населения, число эвакуированных может превысить 26 тысяч человек", – говорится в сообщении агенстсва.

Сообщается, что природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил пять тысяч гектаров. Бушующий огонь все еще не удается взять под контроль.

Как отмечает председатель правительства Канарских островов Фернандо Клавихо, нынешний пожар является одним из самых серьезных за последние 40 лет. В муниципалитетах Арафо и Канделария от огня пострадало более 1,6 тысячи гектаров. Пожар распространился также на соседние Санта-Урсула и Ла-Виктория. В тушении огня задействовано 17 воздушных средств.

Ранее крупные пожары бушевали на Гавайях. Тогда в результате разгула стихии по примерным подсчетам погибли 106 человек, однако, как сообщила член Законодательного собрания американского штата Гавайи Эль Кокран, итоговое число погибших может достигнуть "как минимум нескольких сотен человек".

Последствия пожаров обещал осмотреть президент США Джо Байден. Он пообещал предоставить Гавайям всю необходимую помощь.