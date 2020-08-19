Полиция проверяет данные об угрозе взрыва в Мавзолее Ленина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мавзолей Ленина в центре Москвы проверяют после сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС рассказали в экстренной службе.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в мавзолее. Здание проверяют кинологи", – заявил источник.

19 августа в столице оперативные ведомства проверяли свыше 100 различных учреждений, в том числе университеты, ТЦ, Московскую биржу, семь судов, а также станции подземки.

До этого в связи с аналогичными сообщениями в городе проверялись все станции Московского метрополитена. Метро не прекращало свою работу и функционировало в штатном режиме.

Угрозы взрывов поступают в различные города РФ с ноября прошлого года. Чаще всего сообщения о "минировании" касаются торговых центров, зданий судов, метро, аэропортов и самолетов.

По итогам проверок все заявления об угрозах взрывов были ложными.