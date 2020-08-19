Росприроднадзор проверит жалобы на содержание двух рысей в петербургской квартире

Фото: depositphotos/Svetography

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверит жалобу жителей многоэтажки в Санкт-Петербурге. Утверждалось, что в квартире держат двух рысей, говорится на сайте ведомства.

"В обращении граждан содержится информация о том, что ежедневно жильцы наблюдают, как владелица диких животных выводит их на прогулку. Граждане обеспокоены подобным соседством и опасаются, что дикие звери могут причинить вред жизни и здоровью", – сказали в пресс-службе.

При этом государственный инспектор вручил уведомления владельцам диких животных о проведении внеплановых проверок.

По информации РИА Новости, рыси, проживающие в однокомнатной квартире в Невском районе, имеют клички Геральт и Булочка.

Ранее в столице начали работать временные прививочные пункты для животных. С их помощью специалисты хотят предотвратить распространение бешенства в городе.