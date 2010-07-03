В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в пакете

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В Тюмени уволили директора пансионата для ветеранов, в котором, по некоторым данным, труженицу тыла похоронили в полиэтиленовом пакете, сообщает ТАСС. Такое решение принял заместитель губернатора Тюменской области.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что тело умершей 91-летней женщины пролежало неделю, после чего ее похоронили в полиэтиленовом мешке. Департамент социального развития региона начал проверку по данному факту.

Отмечается, что в тюменском пансионате оказывают помощь ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, пострадавшим от политических репрессий. Согласно открытым источникам, на сегодняшний день в нем проживают 108 человек.

Ранее в гаражном боксе на севере столицы нашли тело мужчины с выраженными гнилостными и мумифицированными изменениями. Гараж расположен вблизи улицы Дубнинской. Тело лежало в чехле для спортивного инвентаря.

По данному факту следствие проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

