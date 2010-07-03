Мумию мужчины в чехле для спортивного инвентаря нашли в Москве

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В гаражном боксе на севере столицы нашли тело мужчины с выраженными гнилостными и мумифицированными изменениями, сообщает Агентство "Москва".

Гараж расположен вблизи улицы Дубнинской. Тело лежало в чехле для спортивного инвентаря.

По данному факту следствие проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на территории детского сада на востоке Москвы в канализационном люке нашли останки человеческого скелета. СК начал доследственную проверку. По предварительным данным, смерть человека наступила более года назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза.