Пассажир выжил после падения на станции "Тульская" московского метро

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Человек, упавший на жесткий путь под прибывающий поезд на станции "Тульская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, остался жив. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"Мужчину удалось спасти, ему была оказана вся необходимая помощь", – рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего столичный главк МВД РФ организовал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, Дептранс Москвы отметил штатное движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Падение человека на пути на "Тульской" привело к приостановке движения поездов на участке от "Нагорной" до "Серпуховской". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Сообщалось, что после извлечения пассажира у него диагностировали несовместимые с жизнью травмы.

