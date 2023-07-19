Женщина разбила створки турникетов на станции метро "Проспект Мира"

Женщина разбила створки турникетов на станции московского метро "Проспект Мира". Столичная прокуратура рассказала о случившемся в своем официальном телеграм-канале , прикрепив видео происшествия.

"31-летняя женщина, находясь в вестибюле станции "Проспект Мира", действуя из хулиганских побуждений, умышленно, прикладывая физическую силу, нанесла удар ногой по створке турникета, работающего на выход, разбив ее", – говорится в публикации надзорного ведомства.

Свой поступок злоумышленница объяснила тем, что была в плохом настроении из-за ссоры с молодым человеком.

Женщину обвиняют по статье о вандализме. Прокуратура метрополитена взяла под контроль привлечение виновной к уголовной ответственности. Она должна будет возместить причиненный ущерб.

В ведомстве подчеркнули, что подобным случаям всегда дается правовая оценка.

Ранее на станции метро "Курская" мужчина руками сломал одну из стеклянных створок турникета. Он смог пройти на станцию, не оплатив проезд, однако решил вернуться и помочь девушкам пройти так же. Он попытался снова раздвинуть стеклянные створки, при этом одна из них разбилась.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности по статье о вандализме, он признал свою вину.

