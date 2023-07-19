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12:37

Происшествия

Неизвестные повредили банкомат в отделении Сбербанка в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал Baza

Неизвестные злоумышленники повредили банкомат в Колпине в Санкт-Петербурге. Главное управление МВД РФ по городу рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Инцидент произошел в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в ночь на 19 июля. Правоохранители получили сообщение около 03:00.

"Полиция проводит проверку по факту повреждения банкомата в филиале финансового учреждения. Приняты меры к розыску и задержанию причастных к данному инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – сообщается в публикации.

В свою очередь, РИА Новости уточняет, что был поврежден банкомат, который принадлежит Северо-Западному банку Сбербанка. Попытка вскрыть его и забрать денежные средства провалилась.

Кредитная организация оказывает содействие следствию в поимке причастных к преступлению лиц. Офис, где произошел инцидент, временно не работает.

Ранее неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги. Инцидент произошел в магазине, расположенном в деревне Пирогово в подмосковных Мытищах. По данным правоохранительных органов, взрыв был произведен посредством заполнения банкомата газом.

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