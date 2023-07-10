Мужчина разбил створки турникета на станции метро "Чертановская"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На станции "Чертановская" столичного метрополитена 28-летний мужчина разбил створки одного из турникетов, после чего прошел на платформу. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем официальном телеграм-канале.

"Мужчина, находясь в вестибюле станции метро и не желая оплачивать проезд, подошел к створкам турникета, работавшего на вход пассажиров, взялся за обе створки руками и потянул их на себя, пытаясь раздвинуть, в результате разбил обе створки турникета и прошел на платформу", – указано в сообщении.

Действия злоумышленника были классифицированы по статье "Вандализм", мужчину обяжут возместить ущерб за сломанный турникет, отметили сотрудники прокуратуры Московского метрополитена.

Ранее на станции метро "Курская" мужчина руками сломал одну из стеклянных створок турникета. Он смог пройти на станцию, не оплатив проезд, однако решил вернуться и помочь девушкам пройти так же. Он попытался снова раздвинуть стеклянные створки, при этом одна из них разбилась.

Мужчине грозит уголовная ответственность по статье о вандализме, он признал свою вину.



Мужчина разбил турникет на выходе со станции метро "Сокольники"