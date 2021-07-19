Москвича задержали за вымогательство 1 млн рублей за неразглашение информации

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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в вымогательстве 1 миллиона рублей за неразглашение конфиденциальной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По предварительным данным, задержанный ранее работал в одной из юридических фирм. После увольнения злоумышленник потребовал от руководителя компании деньги, угрожая распространить конфиденциальные сведения, которые могли бы нанести урон деловой репутации фирмы.

Как уточняется, руководство компании обратилось в полицию. В итоге подозреваемого задержали в момент передачи денег.

До этого злоумышленник написал расписку о том, что в обмен на 1 миллион рублей он не будет разглашать информацию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что около жилого дома по улице Удальцова в Москве группа лиц насильно посадила мужчину в автомобиль УАЗ "Патриот" и увезла. Там злоумышленники требовали от пострадавшего миллион рублей. Происходящее заметила случайная прохожая, которая и обратилась в правоохранительные органы. По подозрению в совершении преступления были задержаны четыре человека.