Четырех человек арестовали за похищение мужчины на западе Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Четверых человек взяли под стражу за похищение мужчины и вымогательство на западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

С фигурантами провели необходимые следственные действия, а также осмотрели видеозаписи, на которых видны их противоправные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 5 апреля, около жилого дома по улице Удальцова в Москве группа лиц насильно посадила мужчину в автомобиль УАЗ "Патриот" и увезла. Там злоумышленники требовали от пострадавшего миллион рублей. Происходящее заметила случайная прохожая, которая и обратилась в правоохранительные органы.