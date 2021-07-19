Спорткар врезался в мачту освещения на западе Москвы

Водитель спорткара въехал в ограду храма на Мичуринском проспекте

Спорткар совершил столкновение с мачтой городского освещения на западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Раменки у дома 4. После ДТП водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В результате аварии обошлось без пострадавших. На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Причины случившегося уточняются.

Ранее пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы. В районе ДТП было остановлено трамвайное движение.

До этого смертельная авария произошла в городском округе Мытищи. ДТП случилось на 2-м километре Осташковского шоссе. В результате аварии погибли два человека.