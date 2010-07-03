Аппарат Кузнецовой следит за ситуацией с девочкой, отравившейся экстази на Ибице

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В пресс-службе аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что держат на контроле ситуацию с отравившейся экстази на Ибице трехлетней девочкой. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы находимся на связи с генеральным консульством Испании, выясняем обстоятельства случившегося. В настоящий момент девочка находится в палате интенсивной терапии в клинике Майорки", – отметили в пресс-службе, добавив, что готовы оказать всестороннюю помощь. Там также отметили, что пока не получали обращений от родителей девочки. Вновь связаться с консульством для обсуждения ситуации представители аппарата планируют в понедельник, 22 июля.

Ранее стало известно, что посольство России в Испании держит на контроле ситуацию с госпитализацией трехлетней девочки из РФ. Ребенок попал в больницу после случайного отравления экстази на Ибице. На острове девочка находится на отдыхе вместе со семьей - матерью и двумя сестрами. Уточняется, что таблетку она нашла на земле, когда гуляла с матерью в парке. Девочку отправили в больницу Son Espases города Пальма-де-Майорка в тяжелом состоянии.