Посольство РФ контролирует ситуацию с госпитализацией в Испании трехлетней россиянки

Посольство России в Испании держит на контроле ситуацию с госпитализацией трехлетней девочки из РФ. Об этом сообщили ТАСС в российском диппредставительстве в Мадриде.
"Мы осведомлены о произошедшем и сейчас вопрос держим на контроле, из генерального консульства нам присылают сообщения, был подключен почетный консул на Балеарских островах к этой ситуации", – отметили в посольстве.
По некоторым данным, девочка, "находящаяся на отдыхе с родителями, случайно отравилась таблеткой экстази". Уточняется, что сейчас девочка находится в больнице в детском отделении интенсивной терапии на острове Мальорка. В диппредставительстве добавили, что официальных пока обращений от семьи девочки и от испанских властей не поступало.
Ранее сообщалось, что ребенка из РФ госпитализировали на Балеарских островах. Представители пресс-службы больницы Son Espases в городе Пальма-де-Майорке отмечали, что состояние трехлетней девочки оценивается как стабильно тяжелое, уточнив, что динамика положительная.
Отмечается, что это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. 17 июля в больницу Ибицы доставили ребенка, отравившегося марихуаной. Его удалось спасти.
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