Жильцов дома эвакуировали из-за пожара на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Эвакуация жильцов дома из-за пожара проводилась на востоке Москвы.

Как рассказали ТАСС в экстренных службах, на 13 этаже 22-этажного здания на Новокосинской улице загорелся балкон.

В данный момент пожар потушен. Отмечается, что один человек пострадал при эвакуации. Ему оказывают помощь.

Ранее сообщалось, что из здания на северо-западе Москвы эвакуировали около тысячи человек в связи с коротким замыканием.