Курский губернатор сообщил об ухудшении оперативной обстановки и участившихся обстрелах

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Оперативная обстановка в Курской области стала хуже, за последние дни Вооруженные силы Украины начали чаще обстреливать регион. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта.

"В последние два дня участились обстрелы Глушковского района. Наши вооруженные силы и погрануправление активно подавляют огневые точки ответным огнем, работа продолжается", – уточнил он.

Глава региона отметил, что обстановка в Курской области является сложной, однако пострадавшие продолжают получать помощь. Он также поручил своим заместителям взять на контроль данную работу в Глушковском районе.

"Я прошу сегодня после оперативного совещания Алексея Владимировича Дедова и Андрея Викторовича Белостоцкого выехать в Глушковский район, пообщаться с коллегами, проконтролировать на месте", – сказал Старовойт.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. В результате обстрела никто не пострадал. В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов пропало электричество. Старовойт подчеркнул, что в результате обстрела повреждения получили хозяйственные постройки в трех домах и несколько автомобилей.

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