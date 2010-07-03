Специалисты Мосводостока выехали на место прорыва воды около Андреевского моста

В столице около Андреевского моста в Парке Горького произошел прорыв воды, на место выехали специалисты Мосводостока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"Да, мы знаем про этот инцидент, специалисты уже выехали на место", – сказали в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как в Москву-реку вытекает вода около Андреевского моста в Парке Горького.

6 июня на стройплощадке в районе улицы Лукинская на юго-западе столицы прорвало трубу. Напор воды был такой силы, что фонтан поднялся на уровень 10 этажа и залил перекресток. Рабочие сами смогли перекрыть воду и устранить прорыв.