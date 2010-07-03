В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода "Кристалл"

Сотрудников завода "Кристалл" в Дзержинске эвакуировали из-за похожего на снаряд предмета. Об этом сообщает "Интерфакс".
"На территории одного из зданий ГосНИИ обнаружены элементы авиабомбы времен войны. Готовится утилизация", – заявил собеседник агентства.
К настоящему моменту из здания был выведен весь персонал. Угрозы населению нет. Дальнейшая информация уточняется.
1 июня на заводе "Кристалл" в Дзержинске прогремели три взрыва. Первый услышали в 11:45. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила. В здании начался пожар. Цех завода полностью обрушился. Там производились и хранились фугасные авиабомбы.
В результате ЧП пострадали 116 человек, включая ребенка. Из них 18, по данным МЧС РФ, были госпитализированы. Также из-за взрывов повреждено 914 окон в 309 жилых домах, а также 131 окно в 32 школах. Жителям домов, в которых выбиты окна, рекомендовали обращаться по номеру 112 либо в свои управляющие компании. Все необходимые ресурсы будут выделены.
После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности.
ГосНИИ "Кристалл" – предприятие оборонно-промышленного комплекса. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.
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