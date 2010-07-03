Россияне не пострадали при землетрясении в Японии – генконсульство

В генконсульстве РФ в Ниигате рассказали, что российских граждан нет среди пострадавших от землетрясения в Японии. В дипмиссии продолжают следить за ситуацией, сообщает "Интерфакс".
Есть раненые из числа местных жителей. Обошлось без серьезных разрушений. В некоторых домах после колебаний земной коры было отключено электричество.
По данным метеослужбы, существует угроза повторных землетрясений в ближайшие 2-3 дня, возможны оползни и цунами.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером во вторник на территории префектур Ниигата, Ямагата, Тояма и Исикава на побережье Японского моря. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 14 километров.
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