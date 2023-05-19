15:24Происшествия
Российские силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
В Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, пострадавших нет", – информировал глава региона.
На месте работают оперативные службы. Они уточняют детали произошедшего.
До этого в селе Ольховатка в Белгородской области были обнаружены обломки взорвавшегося беспилотника. Детонация объекта привела к повреждению объектов социальной инфраструктуры: двух жилых домов, библиотеки, почты, фельдшерского пункта. Взрыв также затронул автомобиль.
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