Российские силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

В Шебекинском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, пострадавших нет", – информировал глава региона.

На месте работают оперативные службы. Они уточняют детали произошедшего.

До этого в селе Ольховатка в Белгородской области были обнаружены обломки взорвавшегося беспилотника. Детонация объекта привела к повреждению объектов социальной инфраструктуры: двух жилых домов, библиотеки, почты, фельдшерского пункта. Взрыв также затронул автомобиль.

