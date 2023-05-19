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09:06

Происшествия

Система ПВО РФ сбила четыре беспилотника в северной части Крыма

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны России сбила четыре беспилотных летательных аппарата в северной части Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

"Пострадавших и разрушений нет", – отметил глава Крыма.

Аксенов попросил граждан соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские силы ПВО сбили два украинских дрона в Суджанском районе. Он отметил, что оба беспилотных летательных аппарата при падении взорвались. Губернатор подчеркнул, что в результате инцидента был поврежден экскаватор.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силами ПВО был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины в Клинцах. В результате налета был поврежден балкон жилого дома, при этом никто не пострадал.

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