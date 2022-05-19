Неизвестный проломил голову мужчине в Хорошёвском районе Москвы

09:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция разыскивает злоумышленника, проломившего голову мужчине в Хорошёвском проезде на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Информация о травмах и госпитализации мужчины поступила в полицию утром в среду, 18 мая. У мужчины 1974 года рождения диагностировали открытую черепно-мозговую травму, вдавленный оскольчатый перелом лобной кости, ушиб головного мозга средней тяжести и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.
"Было установлено, что 18 мая в период с 03:30 до 04:30 возле одного из домов в 2-м Хорошёвском проезде неизвестный злоумышленник ударил потерпевшего по голове неустановленным предметом, причинив ему таким образом указанные травмы", – говорится в сообщении.
По факту нападения на мужчину возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Ранее неизвестный напал на мужчину, нанеся ему черепно-мозговую травму, в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы. После этого злоумышленник скрылся. Пострадавшего нашли у подъезда, ему потребовалась госпитализация. У него диагностировали черепно-мозговую травму, гематомы, ссадины и ушибы головы, переломы костей черепа.
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