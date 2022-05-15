На юге Москвы неизвестный нанес мужчине травмы головы и скрылся

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В районе Нагатино-Садовники на юге Москвы неизвестный напал на местного жителя, нанеся ему черепно-мозговую травму, после чего скрылся. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома № 22 на Нагатинской набережной. Пострадавшего нашли у подъезда, ему потребовалась госпитализация. У него диагностировали черепно-мозговую травму, гематомы, ссадины и ушибы головы, переломы костей черепа.

"Установлено, что неизвестный, находясь по указанному адресу, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес мужчине множественные удары в область головы, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму", – отметили в ведомстве.

В настоящее время полицией возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Москве задержали мужчину, который избил мужчину во время конфликта у бара на Тургеневской площади. Куском арматуры тот ударил его в область головы, в результате чего потерпевший получил резаную рану лица и ссадины носа. По данному факту возбудили уголовное дело.

