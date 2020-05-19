Электрички в Москву со станции Верхние Котлы приостановлены

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение электропоездов с железнодорожной платформы Верхние Котлы на Павелецком направлении МЖД в сторону Москвы приостановлено, сообщает ТАСС.

Причиной сбоя послужило падение человека на рельсы. У пострадавшего мужчины открытый перелом ноги. Он находится на рельсах и ждет прибытия скорой помощи для транспортировки.

14 февраля мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Пассажира извлекли, прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть.

В движении из-за происшествия случился сбой. Поезда не ездили от станции "Владыкино" до станции "Чеховская", в обратном направлении они курсировали с увеличенным интервалом.