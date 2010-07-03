Задержан избивший пенсионерку в храме москвич

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужчину, напавшего на пожилую женщину в храме Басманного района, задержали в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской главк МВД.

История произошла 16 мая в Храме святого равноапостольного князя Владимира в Старых Садех.

Злоумышленник 1983 года рождения несколько раз ударил 67-летнюю пенсионерку по голове и телу. В итоге ее отвезли в больницу с отрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибленной раной головы и переломом левой плечевой кости.

Против задержанного завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

