Участник Московского полумарафона умер после финиша

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Врачи констатировали смерть одного из участников столичного полумарафона. Мужчине стало плохо после забега на 10 километров, передает Агентство "Москва".

Со слов организаторов, участник благополучно финишировал и получил медаль. Во время забега он не обращался к медикам.

"После забега он вышел с территории "Лужников" и почувствовал себя плохо. Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но спасти человека не удалось", – отметили в пресс-службе мероприятия.

Организаторы напомнили, что медицинская справка обязательна для допуска к забегу. На самом мероприятии работало 17 бригад скорой помощи и пять мобильных бригад. Помимо этого, на территории стартово-финишного городка расположены два шатра-госпиталя.

Московский полумарафон прошел 19 мая. На забеге были три дистанции – пять, 10 и 21,1 километра. Победителями на самой длинной дистанции стали Степан Киселев и Татьяна Архипова.

