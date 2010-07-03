Пятеро туристов погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

Жертвами крушения частного самолета Piper PA-32-260 в Гондурасе стали пять иностранных туристов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные власти.

Четверо из погибших – канадцы, гражданство еще одного туриста пока не установлено. Самолет выполнял рейс между островом Роатан в Карибском море и портовым городом Трухильо.

Лайнер рухнул в океан вскоре после влета с Роатана. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

