Автобус с детской футбольной командой перевернулся в Казахстане

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Автобус с детской футбольной командой, который направлялся из Павлодара в Астану на соревнования, перевернулся в Казахстане. В результате погиб тренер, 16 подростков госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

"На автодороге Астана – Ерейментау – Шидерты произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса марки "Мерседес". Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер", – говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в департаменте полиции, руководители частной спортшколы не уведомили правоохранительные органы о поездке детей, из-за чего сопровождение патрульными нарядами не было организовано. По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее автобус попал в ДТП на 4-м километре автодороги "Северный обход" Ростова-на-Дону в Аксайском районе. Предположительно, водитель не справился с управлением транспорта.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 23 человека. Одному из них потребовалась медицинская помощь. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

