19 апреля, 23:39Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о работе ПВО в регионе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны работает в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"В Курской области работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!", – написал он.
Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
До этого предупреждение об опасности атаки дронов объявляли в Белгородской области. В региональном МЧС просили жителей быть бдительными.