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19 апреля, 23:39

Происшествия

Губернатор Курской области сообщил о работе ПВО в регионе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны работает в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"В Курской области работает ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!", – написал он.

Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого предупреждение об опасности атаки дронов объявляли в Белгородской области. В региональном МЧС просили жителей быть бдительными.

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