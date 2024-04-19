19 апреля, 21:38Происшествия
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области
Фото: ТАСС/Администрация Курской области
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения потенциальной атаки.
Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев попросил жителей области сохранять спокойствие. Он уточнил, что российские силы ПВО находятся наготове.
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