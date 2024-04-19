Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области

Фото: ТАСС/Администрация Курской области

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения потенциальной атаки.

Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев попросил жителей области сохранять спокойствие. Он уточнил, что российские силы ПВО находятся наготове.