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19 апреля, 21:33

Происшествия

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава региона попросил жителей области сохранять спокойствие и добавил, что российские силы ПВО находятся наготове.

"Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", – добавил он.

До этого предупреждение о дронах объявляли в Белгородской области. В региональном МЧС просили жителей быть бдительными.

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