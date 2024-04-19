Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Глава региона попросил жителей области сохранять спокойствие и добавил, что российские силы ПВО находятся наготове.

"Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", – добавил он.

До этого предупреждение о дронах объявляли в Белгородской области. В региональном МЧС просили жителей быть бдительными.