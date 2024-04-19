19 апреля, 21:33Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Глава региона попросил жителей области сохранять спокойствие и добавил, что российские силы ПВО находятся наготове.
"Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", – добавил он.
До этого предупреждение о дронах объявляли в Белгородской области. В региональном МЧС просили жителей быть бдительными.
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