19 апреля, 21:02Происшествия
Опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области
Фото: 123RF/nty
Опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МЧС.
"Будьте бдительны", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. По данным МО, дрон сбили примерно в 18:50 по московскому времени.
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