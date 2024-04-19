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Опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МЧС.

"Будьте бдительны", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. По данным МО, дрон сбили примерно в 18:50 по московскому времени.