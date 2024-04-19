Ян Топлес сообщил, что тело его пропавшего шурина найдено

Фото: vk.com/yanlapotkov

Видеоблогер Ян Топлес (Настоящая фамилия Лапотков. – Прим. ред.) сообщил, что в среду, 17 апреля, полицейские обнаружили тело пропавшего брата его жены – 29-летнего Анатолия Евтушенко, передает "Газета.ру".

В материале уточнили, что поиском занимались поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и частный детектив. Они нашли мужчину недалеко от дороги в Новосибирской области, в данный момент ведется следствие.

"Толю нашли. Его больше нет. Спасибо вам за слова поддержки. Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по-братски, со свойственной ему доброй улыбкой. Толя был из тех, кто на связи с семьей каждый день. Кто интересуется, как у родных дела, зная, что по-прежнему. Земля тебе пухом. Спи спокойно, а мы поищем ответы", – написал Топлес в своих соцсетях.

Блогер отмечал, что Евтушенко перестал выходить на связь 9 февраля, он пропал в Новосибирске после того, как пошел подстричься. Топлес подчеркивал, что для шурина такое поведение было несвойственно. Родственники предполагали, что молодой человек мог уехать в Междуреченск на заработки.

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