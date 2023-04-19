Девушку с ножом в голове спасли во Владивостоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во Владивостоке медики ГКБ № 2 спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове. Об этом сообщает РИА Новости.

Как именно нож попал в голову пострадавшей, не уточняется. По словам врачей, "произошел несчастный случай". Известно, что при поступлении в медучреждение девушка была в сознании и могла говорить. Операция по удалению ножа продлилась меньше часа.

Лезвие вошло в голову пострадавшей на 4,5 сантиметра, не задев крупных сосудов и важных отделов мозга. В больнице рассказали, что если бы оно отклонилось на несколько сантиметров в любую из сторон, то девушка могла остаться инвалидом или даже умереть.

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