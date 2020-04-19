Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Подмосковье за сутки выявили коронавирус у 43 детей. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Всего за последние сутки в области коронавирусом заразились 709 человек, в целом в Подмосковье за весь период зафиксировано 4 663 случая.

Среди новых заболевших 256 человек в возрасте от 18 до 45 лет, еще 272 человека – от 46 до 64 лет, 138 человек – от 65 до 94 лет. Всего за весь период число скончавшихся в области возросло до 49 человек.

В России за последние сутки зафиксировано 6 060 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах, и большинство новых заболевших в Москве – 3570.

Ранее сообщалось, что в России провели более 1,9 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки в стране протестировали 117,9 тысячи человек. Под медицинским наблюдением в РФ остаются 132 тысячи человек.

