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Москва 24

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Происшествия

14:19

С банковских счетов столичной пенсионерки похитили 1,6 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве со счетов пенсионерки похитили почти 1,6 миллиона рублей. С соответствующим заявлением обратилась в полицию местная жительница 1944 года рождения, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"17 апреля 2020 года на телефон пенсионерки звонил неизвестный, представляясь сотрудником службы безопасности банка, под предлогом сохранения денежных средств, обманным путем получил реквизиты ее банковских карт и коды из sms-сообщений, после чего с банковских счетов неустановленным способом совершил кражу", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Отмечается, что общий ущерб составил 1 миллион 598 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже 600 тысяч рублей с карты родственника. Сообщалось, что мужчина помог заявителю настроить в его телефоне мобильное приложение одного из банков. Узнав конфиденциальные данные, злоумышленник периодически переводил денежные средства на свою карту и тратил на личные нужды.

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