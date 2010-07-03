Число пострадавших при пожаре в Нижнекамске выросло до 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали при пожаре в промзоне Нижнекамска, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Четверо пострадавших в тяжелом состоянии эвакуированы в больницу Набережных Челнов, пятеро обратились самостоятельно. Еще восемь пострадавших доставлены в нижнекамскую больницу.

В министерстве уточнили, что на место происшествия выехали девять бригад скорой помощи.

В пятницу вечером на одной из производственных установок произошло факельное горение. К настоящему моменту огонь потушен. Угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу нет.