СК просит отправить под домашний арест Алексея Хотина

Фото: СК РФ

Следственный комитет просит отправить под домашний арест до 18 июня мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, сообщает Агентство "Москва".

Хотина задержали по уголовному делу о хищении 7,5 миллиарда рублей. В ближайшее время Басманный суд начнет рассматривать ходатайство следственных органов.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео доставки Хотина в здание ведомства после задержания.

Бизнесмен был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом и открыл конкурсное производство на один год.

Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами составляет 194,9 миллиарда рублей. Активы банка оцениваются в 34 миллиарда рублей.