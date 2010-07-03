Алексея Хотина доставили в Следственный комитет России

Фото: СК РФ

Главного акционера рухнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, задержанного в рамках уголовного дела о хищении в особо крупных размерах, доставили в Следственный комитет России. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Как полагает следствие, Хотин украл 7,5 миллиарда рублей. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.



Бизнесмен Хотин был основным владельцем "Югры", он контролировал 52,5% капитала кредитной организации.

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал "Югру" банкротом, открыл конкурсное производство сроком на один год.

Общая стоимость задолженности кредитной организации перед физическими и юридическими лицами составляет 194,9 миллиарда рублей, а ее активы оцениваются в 34 миллиарда рублей.