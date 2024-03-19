Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:39

Происшествия

Военные США потеряли связь со своим беспилотником MQ9 Reaper на северо-западе Польши

Фото: 123RF/tsuneo

Беспилотник ВВС США MQ9 Reaper потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши. Об этом со ссылкой на генеральное командование Вооруженных сил Польши пишет РИА Новости.

В командовании заявили, что невооруженный беспилотник выполнял запланированную ежеквартальную тренировку и потерял связь с базой. В настоящее время ожидается аварийное приземление аппарата, а все службы приведены в состояние готовности.

До этого сообщалось, что гусеничная техника переехала двух солдат на армейском полигоне на северо-западе Польши. В результате наезда техники один польский военный погиб, а второй получил тяжелые ранения.

Учения Вооруженных сил Польши с участием других стран Dragon-24 начались 25 февраля. В учениях принимают участие около 20 тысяч солдат из Польши и ее союзников по НАТО, а также 3,5 тысячи единиц техники.

НАТО проведет самые масштабные учения в районе границы с Россией

Читайте также


происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика