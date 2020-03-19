Двух пьяных москвичек сняли с поезда в Смоленске за приставания к попутчикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Смоленске полицейские сняли с поезда Москва – Брест двух нетрезвых москвичек 1993 и 1988 годов рождения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

Женщины распивали спиртные напитки и приставали к окружающим. На просьбы попутчиков и требования проводников нарушительницы спокойствия не реагировали.

Начальник поезда составил акт о недостойном поведении пассажиров, на основании которого женщинам было отказано в дальнейшем проезде.

Во время задержания женщины проявили агрессию в отношении полицейских, а одна из них накинулась с кулаками на сотрудника, сбив средство видеофиксации. Свои действия она сопровождала нецензурной бранью.

В отношении девушек составили протоколы об административном правонарушении по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Агрессивная пассажирка поезда привлечена к административной ответственности по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Материал по факту применения насилия в отношении представителя власти направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее актера из сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова задержали после конфликта с медиками в Москве. Молодой человек нецензурно выражался в адрес медработников и полицейских.