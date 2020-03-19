Двух пьяных москвичек сняли с поезда в Смоленске за приставания к попутчикам

17:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Смоленске полицейские сняли с поезда Москва – Брест двух нетрезвых москвичек 1993 и 1988 годов рождения, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.
Женщины распивали спиртные напитки и приставали к окружающим. На просьбы попутчиков и требования проводников нарушительницы спокойствия не реагировали.
Начальник поезда составил акт о недостойном поведении пассажиров, на основании которого женщинам было отказано в дальнейшем проезде.
Во время задержания женщины проявили агрессию в отношении полицейских, а одна из них накинулась с кулаками на сотрудника, сбив средство видеофиксации. Свои действия она сопровождала нецензурной бранью.
В отношении девушек составили протоколы об административном правонарушении по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Агрессивная пассажирка поезда привлечена к административной ответственности по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Материал по факту применения насилия в отношении представителя власти направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее актера из сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова задержали после конфликта с медиками в Москве. Молодой человек нецензурно выражался в адрес медработников и полицейских.
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