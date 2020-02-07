Александр Емельяненко рассказал, за что его задержали в Анапе

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко задержали в Анапе после того, как он выпил вина и публично спел песню. Об этом сам спортсмен рассказал на пресс-конференции, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация об аресте Александра Емельяненко за пьяный дебош.

"За что меня задержали? Я выпил вина и спел "Сектор Газа", – заявил боец.

В тюрьме спортсмен провел семь суток. По его словам, он не согласен с решением правоохранительных органов.

В апреле Емельяненко должен провести бой против Магомеда Исмаилова в рамках турнира "АСА 107". Он пройдет на "ВТБ Арене".

Комментируя бой, Емельяненко заявил, что надает подзатыльников своему сопернику.

"Как только он устанет, я так же аккуратно надаю ему подзатыльников. В бойцовском клубе "Ахмат" я буду проходить подготовку к избиению моего оппонента. Как можно быстрее я пошлю его в нокдаун. Он восхваляет свою крепкую голову – вот и придется пробить ее", – рассказал спортстмен.

В свою очередь, Исмаилов спрогнозировал, что одержит победу в первом раунде. "Я буду чувствовать себя хорошо, я буду быстрым", – отметил он.

По словам бойца, соперника должно хватить на 20 секунд.

