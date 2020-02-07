Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

21:28

Александр Емельяненко рассказал, за что его задержали в Анапе

спорт происшествия

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко задержали в Анапе после того, как он выпил вина и публично спел песню. Об этом сам спортсмен рассказал на пресс-конференции, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация об аресте Александра Емельяненко за пьяный дебош.

"За что меня задержали? Я выпил вина и спел "Сектор Газа", – заявил боец.

В тюрьме спортсмен провел семь суток. По его словам, он не согласен с решением правоохранительных органов.

В апреле Емельяненко должен провести бой против Магомеда Исмаилова в рамках турнира "АСА 107". Он пройдет на "ВТБ Арене".

Комментируя бой, Емельяненко заявил, что надает подзатыльников своему сопернику.

"Как только он устанет, я так же аккуратно надаю ему подзатыльников. В бойцовском клубе "Ахмат" я буду проходить подготовку к избиению моего оппонента. Как можно быстрее я пошлю его в нокдаун. Он восхваляет свою крепкую голову – вот и придется пробить ее", – рассказал спортстмен.

В свою очередь, Исмаилов спрогнозировал, что одержит победу в первом раунде. "Я буду чувствовать себя хорошо, я буду быстрым", – отметил он.

По словам бойца, соперника должно хватить на 20 секунд.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика