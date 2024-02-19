ДТП произошло на Рязанском проспекте в Москве

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Автомобили столкнулись на Рязанском проспекте в районе дома 3, строения 2. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что движение в сторону ТТК затруднено. Оперативные службы города работают на месте, данные о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее три автомобиля столкнулись на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей.

До этого два рейсовых автобуса столкнулись на 90-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Ступино в Подмосковье. Движение транспорта было частично ограничено в сторону Москвы.

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе Р-23 в Псковской области