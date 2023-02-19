21:31Происшествия
Один человек погиб при обстреле ВФУ Донецка
Фото: телеграм-канал "Алексей Кулемzин"
Жертвой обстрела Вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района города Донецка стал один человек, сообщает в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.
Кроме того, число пострадавших при обстреле возросло до 11 человек.
Вооруженные силы Украины 19 февраля совершили обстрел Донецка. Ракеты попали в здание прокуратуры, библиотеки, школы, а также в парковую зону и жилые дома.
Мэра Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении трибун РСК "Олимпийский", припаркованных автомобилей около Свято-Преображенского собора и других объектах инфраструктуры.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших при обстреле Донецка украинскими военными.
Украинские войска обстреляли Донецк
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