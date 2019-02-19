Число пострадавших в ДТП в Ростовской области увеличилось до 13

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области возросло до 13 человек, сообщает ТАСС.

На федеральной трассе М-4 "Дон" столкнулись "Камаз", Hyundai и пассажирский микроавтобус. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Еще шесть человек погибли.

Известно, что детей среди жертв нет. Семь человек направили в больницу города Шахты для оказания медицинской помощи.