В Китае рухнул канатный мост с туристами

Фото: thesun.co.uk

В китайской провинции Гуандунек порвался веревочный мост, когда по нему проходила группа туристов из шести человек.

Видео происшествия опубликовано на сайте новостного издания The Sun.

Во время нахождения туристов на мосту, один человек начал прыгать и раскачивать канатную конструкцию. Подобной нагрузки мост не выдержал. В момент обрушения людям оставалось только цепляться за веревки, чтобы не упасть в воду.

Оборвавшийся мост является одной из достопримечательностей района Яндун города Янцзян. Он располагался на высоте двух с половиной метров над водой. Так как все 6 человек были в страховочных поясах, обошлось без травм. Мост временно закрыли.