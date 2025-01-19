Военный пострадал при обстреле патруля армии Ливана на границе с Сирией

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Один военнослужащий пострадал после того, как неизвестные вооруженные люди на границе с Сирией обстреляли патруль армии Ливана. Соответствующее сообщение ливанская армия опубликовала в соцсети Х.

Как указано в публикации, инцидент произошел 19 января. В районе Каср – Хермель на ливанско-сирийской границе неизвестные с сирийской стороны открыли огонь по патрулю. Те, в свою очередь, начали стрелять в ответ, уточнили в армии Ливана. В результате столкновения один военный получил легкое ранение, его госпитализировали.

Подразделения ливанской армии, размещенные на этом участке, усилили меры безопасности и расследуют произошедшее, отмечается в сообщении.

Ранее в ФРГ полицейские задержали мужчину, который открыл огонь в здании машиностроительной фирмы в городе Бад-Фридрихсхалль. По данным журналистов, 52-летний нападающий является сотрудником компании.

В результате инцидента два человека погибли, еще один тяжело ранен.