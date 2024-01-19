Пострадавшая в ДТП на юго-востоке Москвы рассказала о своем состоянии

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Женщина, которая пострадала в результате ДТП на остановке в столичном районе Марьино, заявила о предстоящей операции на ноге. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам пострадавшей, она находилась на остановке, когда машина "Нива" влетела в остановку. Как утверждает женщина, спасло ее то, что она отошла в сторону в момент происшествия.

В результате автомобиль наехал женщине на ногу, поэтому врачи наложили ей временную повязку и доставили в больницу.

"Переломы и кровотечение", – рассказала о своем состоянии пострадавшая.

Автомобиль "Нива" наехал на остановку общественного транспорта в Марьине в пятницу, 19 января. В результате пять человек получили травмы.

В прокуратуре сообщили, что за рулем наехавшего на остановку с людьми автомобиля "Нива" оказался 22-летний мужчина. По информации ведомства, водитель "Нивы" не справился с управлением и врезался в остановку. По данным столичного Дептранса, всех пострадавших доставили в больницы.



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