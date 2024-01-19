Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 18:14

Происшествия

Один человек погиб из-за стрельбы на западе ФРГ – СМИ

Фото: 123RF/udo72

На западе Германии погиб один человек, двое тяжело ранены в результате стрельбы на заводе по переработке вторсырья в городе Хаген. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, на место происшествия прибыли скорая помощь и полицейские, а территория вокруг оцеплена. Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.

Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших при стрельбе в школе американского штата Айова. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. По данным СМИ, он мертв.

До этого полицейские заявили о нескольких пострадавших в результате стрельбы в штате Флорида. Отмечалось, что подозреваемый сбежал с места происшествия, о его мотивах не сообщалось.

Новости мира: более 20 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Мэн

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика