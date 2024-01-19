Один человек погиб из-за стрельбы на западе ФРГ – СМИ

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На западе Германии погиб один человек, двое тяжело ранены в результате стрельбы на заводе по переработке вторсырья в городе Хаген. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, на место происшествия прибыли скорая помощь и полицейские, а территория вокруг оцеплена. Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.

Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших при стрельбе в школе американского штата Айова. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. По данным СМИ, он мертв.

До этого полицейские заявили о нескольких пострадавших в результате стрельбы в штате Флорида. Отмечалось, что подозреваемый сбежал с места происшествия, о его мотивах не сообщалось.

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